澳洲经济指标总览--6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月2日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 逆差38.88 逆差12.31 出口(较前月) -6% -2% 进口(较前月) +4% -2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 (较前月) 4月 持平 +0.2% 就业市场(经季节调整) 7月9日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 +4.2 -1.37 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.47 -2.4 失业率 6.0% 6.2% 就业参与率 64.7% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 7月22日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.4% +2.4% 国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日 (较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。