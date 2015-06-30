港报社评：希腊赖债擦边球，股市险象环生--星岛日报6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
希腊债务危机震撼环球股市，香港股市更面对A股＂熊出没＂的阴影，恒生指数在双重夹击下跌破26,000点关口，全日下挫2.6%收市。希腊总理齐普拉斯与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织的＂三头马车＂债权人较量，大打＂赖债擦边球＂，险象环生，周日的希腊变相＂脱欧＂公投，将决定她能否力挽狂澜，还是出局。
希腊有68亿欧罗（约580亿港元）的国债今日到期，由于希腊政府已经没有能力向私人机构借到款项，如果得不到国基会等＂三头马车＂同意注资打救，就会无钱还债，希腊违约意味可能被赶离欧罗体系。但是，齐普拉斯政府至今不肯答应＂三头马车＂开出的紧缩政策注资条件，还出人意表地宣布诉诸公投，并且宣布银行休假至公投有结果为止，避免国内金融大乱。
希腊百姓选出齐普拉斯担任总理，是希望减债与留在欧罗区两者兼得，现在却只能二择其一。齐普拉斯打出公投牌前，希腊国内民调显示，超过三分二受访者愿意接受与债权人达成协议，以确保希腊留在欧罗区，只有约四分一人愿意不惜＂脱欧＂赖债来结束紧缩政策。 信奉社会主义的齐普拉斯，靠左翼联盟组成政府，国会和政府内部都有强大的反对紧缩力量，就算他同意债权人方案，都未必过到国会一关。以现时支持留在欧罗区民意的压倒性优势，如果他诉诸公投是为逼使国会就范，这招可能行得通。 但是，如果他是希望透过公投决定赖债＂脱欧＂，并以此向债权人施压，恐怕难以打响算盘，还可能陪上自己的政治前途。目前他只能以公投来换取多几天谈判时间，而为免债务违约造成资金外逃、金融和经济大乱，希腊政府宣布实施资金管制，银行休假至公投有结果为止，民众每天最多只能够从柜员机提取60欧罗（约516港元），为免民众不够钱乘车，首都公共交通工具免费任搭。 五年前希债有八成半由私营企业持有，持续的打救措施，已经把八成债项转到各国政府和国基会等手上，大家够实力不会因希腊赖债倒闭，欧罗区还有其他措施筑好防火墙，其他＂欧猪国家＂不再如五年前般风雨飘摇。 希腊＂脱欧＂虽然不会冲散欧罗，但此例一开，始终会削弱投资者对欧罗的信心，欧罗汇价昨日应声下挫。更重要的代价是政治和军事方面，希腊是北约成员国，与欧洲邻国关系恶化，会削弱北约团结和部署，美国总统奥巴马近日即致电德国总理默克尔，美国官员亦接触希腊官员，希望双方达成协议，以免希腊倒向中俄怀抱。 未来一、两个星期，希债谈判和＂脱欧＂风险变幻莫测，而内地股市是否结束调整未知，央行减息与定点降低银行存款储备金率罕见同时出击，预示行将出台的经济数据未必理想，包括香港在内的环球股市，恐怕仍要承受大上大落的颠簸。（完）
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。