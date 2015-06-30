港报社评：希腊赖债擦边球，股市险象环生--星岛日报6月30日

希腊百姓选出齐普拉斯担任总理，是希望减债与留在欧罗区两者兼得，现在却只能二择其一。齐普拉斯打出公投牌前，希腊国内民调显示，超过三分二受访者愿意接受与债权人达成协议，以确保希腊留在欧罗区，只有约四分一人愿意不惜＂脱欧＂赖债来结束紧缩政策。 信奉社会主义的齐普拉斯，靠左翼联盟组成政府，国会和政府内部都有强大的反对紧缩力量，就算他同意债权人方案，都未必过到国会一关。以现时支持留在欧罗区民意的压倒性优势，如果他诉诸公投是为逼使国会就范，这招可能行得通。 但是，如果他是希望透过公投决定赖债＂脱欧＂，并以此向债权人施压，恐怕难以打响算盘，还可能陪上自己的政治前途。目前他只能以公投来换取多几天谈判时间，而为免债务违约造成资金外逃、金融和经济大乱，希腊政府宣布实施资金管制，银行休假至公投有结果为止，民众每天最多只能够从柜员机提取60欧罗（约516港元），为免民众不够钱乘车，首都公共交通工具免费任搭。 五年前希债有八成半由私营企业持有，持续的打救措施，已经把八成债项转到各国政府和国基会等手上，大家够实力不会因希腊赖债倒闭，欧罗区还有其他措施筑好防火墙，其他＂欧猪国家＂不再如五年前般风雨飘摇。 希腊＂脱欧＂虽然不会冲散欧罗，但此例一开，始终会削弱投资者对欧罗的信心，欧罗汇价昨日应声下挫。更重要的代价是政治和军事方面，希腊是北约成员国，与欧洲邻国关系恶化，会削弱北约团结和部署，美国总统奥巴马近日即致电德国总理默克尔，美国官员亦接触希腊官员，希望双方达成协议，以免希腊倒向中俄怀抱。 未来一、两个星期，希债谈判和＂脱欧＂风险变幻莫测，而内地股市是否结束调整未知，央行减息与定点降低银行存款储备金率罕见同时出击，预示行将出台的经济数据未必理想，包括香港在内的环球股市，恐怕仍要承受大上大落的颠簸。（完）