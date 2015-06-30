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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 10:30 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投随亚币区间偏升，持续消化出口商抛汇卖需

路透台北6月30日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投区间偏升。交易员表示，市场对希腊债务危机的紧张情绪略有舒缓，早盘日圆、韩元等亚币皆见反弹，且场上持续消化出口商抛汇卖需，带动台币实质交投转而趋升靠向30.900。

汇银人士指出，盘初外资买卖汇双向交易皆有，交投方向暂不明显，出口商抛汇卖需虽在但力道不若此前强劲，今日台币实质交投料在30.900附近狭幅整理，今日为季底最后一个交易日，待出口商抛汇卖压消化完后，市场将转趋关注外资动向。

〞这个价位出口商没有昨天那么凶。〞一位大型官股银行交易员表示。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.60亿美元，交投持稳但并不活络，上日同时段为1.76亿美元；韩元兑美元 盘初在1,118.5附近，上日收在1,125.3。

本地时间10:03，台股 小跌0.08%报9,229.93点，MSCI明晟亚太除日本指数 则涨 0.17%。

台币早盘实质交易区间落在30.900-30.930；上日交易区间在30.957-30.989。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.872/30.897，上日收在30.869。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.880-30.950

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