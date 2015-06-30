台湾汇市：台币盘初实质交投随亚币区间偏升，持续消化出口商抛汇卖需

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透台北6月30日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投区间偏升。交易员表示，市场对希腊债务危机的紧张情绪略有舒缓，早盘日圆、韩元等亚币皆见反弹，且场上持续消化出口商抛汇卖需，带动台币实质交投转而趋升靠向30.900。
汇银人士指出，盘初外资买卖汇双向交易皆有，交投方向暂不明显，出口商抛汇卖需虽在但力道不若此前强劲，今日台币实质交投料在30.900附近狭幅整理，今日为季底最后一个交易日，待出口商抛汇卖压消化完后，市场将转趋关注外资动向。
〞这个价位出口商没有昨天那么凶。〞一位大型官股银行交易员表示。
当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.60亿美元，交投持稳但并不活络，上日同时段为1.76亿美元；韩元兑美元 盘初在1,118.5附近，上日收在1,125.3。
本地时间10:03，台股 小跌0.08%报9,229.93点，MSCI明晟亚太除日本指数 则涨 0.17%。
台币早盘实质交易区间落在30.900-30.930；上日交易区间在30.957-30.989。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.872/30.897，上日收在30.869。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.880-30.950
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。