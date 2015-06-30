日本股市：早盘小涨，但希腊忧虑仍令投资者惴惴不安

“看多与看空的投资者对于希腊的命运有同样的看法，但无论如何，该国都需要救助，无法依靠自己生存，”Commons Asset Management的首席资产组合经理Takatoshi Itoshima表示。

他说，只要希腊危机不蔓延至其它欧洲地区，市场就不会恐慌。

“现在多数人想退居观望，等待公投(7月5日)结果。”

出口类股反弹。本田汽车 涨0.5%，日产汽车 涨0.9%。

东证股价指数 涨0.1%报1,626.76点。JPX日经400指数 涨0.2%报14,684.88点。