日本股市：早盘小涨，但希腊忧虑仍令投资者惴惴不安

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
“看多与看空的投资者对于希腊的命运有同样的看法，但无论如何，该国都需要救助，无法依靠自己生存，”Commons Asset Management的首席资产组合经理Takatoshi Itoshima表示。
他说，只要希腊危机不蔓延至其它欧洲地区，市场就不会恐慌。
“现在多数人想退居观望，等待公投(7月5日)结果。”
出口类股反弹。本田汽车 涨0.5%，日产汽车 涨0.9%。
东证股价指数 涨0.1%报1,626.76点。JPX日经400指数 涨0.2%报14,684.88点。
交易员称投资者也谨慎关注中国股市情况。中国股市最近几周下挫逾20%。(完)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。