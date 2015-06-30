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债券 | 2015年 6月 30日 星期二 10:48 BJT

希腊情势：欧盟执委会主席贾克向希腊开出最后提议--消息人士

齐普拉斯需对债权人周日公布的提案版本发出一份书面承诺，保证在7月5日公投前推销这个版本的提案，让选民接受。

周日公布的提案纳入了希腊的一项提议，希望将饭店加值税设为13%，而非债权人原先提出的23%。目前还无法立即得知是否还有任何其他变动。

如果希腊接受此提议，欧元区财长可望通过一项声明，称将于10月执行一项2012年时的承诺，考虑延长贷款期限，降低利率，并延长欧元区对希腊贷款的利息止付期。

这项提议的条件是，需向贾克、欧元集团主席迪塞尔布洛姆、德国总理梅克尔和法国总统奥朗德出及时发出信函，赶得上在周二安排欧元集团召开紧急会议。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 李婷仪/杜明霞)

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