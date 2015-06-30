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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 10:41 BJT

澳新汇市：澳元持坚，新西兰元因国内数据不佳遭到打击

由于数据表现疲软，令市场更加预期新西兰央行7月23日会议将再度降息。由于澳洲指标利率未来几个月料维持在3%，两国利率前景走势分化，将澳元兑新西兰元 推升0.005，至1.1255新西兰元。

新西兰元周四早盘还将面临乳品竞价的考验。短线支撑在周一触及的五年低点0.6787美元，阻力位在海外市场高位0.6883美元。

“新西兰元可能很难从国际或国内环境获得支撑，”新西兰国民银行分析师Kimberly Martin在报告中指出。

澳元目前为止对希腊问题相对抗跌，一部分是因为希腊情势的不确定性，已造成投资人推迟对美国可能升息时机的预测。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 杜明霞/于春红)

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