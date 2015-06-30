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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 10:46 BJT

台湾股市：盘中小跌，希腊危机引发全球市场保守审慎

路透台北6月30日 - 台湾股市周二盘中小幅下跌，因希腊问题引发全球市场稳定性出现变数。

今天是本月、本季、同时也是上半年最后一个交易日，投资者也因此保持谨慎。

0220GMT，台股加权股价指数 小跌0.1%，至9,224.82点。前一交易日收跌2.4%。

金融保险类股 跌1.0%，电子类指数 基本持平。

交投活跃个股方面，权值股台积电 涨0.4%，帮助部分抵消了国泰金 的卖压，国泰金下跌0.7%。(完)

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