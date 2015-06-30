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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 10:59 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎守住支撑线，但已有见顶信号

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* 欧元/瑞郎亚洲时段跌25个跳动点

* 瑞士央行“如有必要，会在外汇市场积极行动”

* 昨日守住趋势线，目前1.0315为重要支撑位

* 动量指标方面，五日、10日和20日移动均线见顶--空头型态确立

* 纽约时段交投区间1.0352/1.0422提供初步支撑和阻力

* 图表： link.reuters.com/rys94w

(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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