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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:09 BJT

台湾债市：10年公债殖利率开低后收升，因月底调整部位卖单出笼

* 10年券殖利率开低后弹升，因月底获利了结调节部位卖单出笼
    * 后续观察重点仍是希腊债务问题，若脱欧料有多头行情
    * 交投冷清，尤其五年券交易量大幅萎缩

    路透台北6月30日 - 台湾10年期104/5 殖利率周二震荡收升；交易员表示
，今天是月底和半年报结算，获利了结及调整部位卖单出笼，再加上市场上几乎没有空单回
补的买盘，使殖利率开盘时瞬间急挫后即弹到1.5%以上，惟交投清淡，交易量不大。
    
    大型证券商交易员指出，目前台债仍是筹码面主导，由于市场上少有人敢做空，且适逢
月底、季底和半年报交易员调节部位，使殖利率震荡收升并升至1.50%以上。
    
    〞因为月底了，有人要做半年报，先获利了结、调节部位，但交易量越来越小，越来越
难玩。〞一位大型金融机构交易员说。
    
    另一位票券公司交易员则认为，希腊债务问题仍是左右市场关键因素，希腊若脱离欧元
区，不仅欧洲将首当其冲，全球金融市场也会受到重大冲击。

    她并指出，接下来7月是新的月分亦新的一季的开始，后续观察重点依然是希腊问题，
料希腊若脱欧所衍生的问题一定很大，届时债市一定会是一段多头行情，台债亦有机会跟着
国际债市上演多头行情；反之，若希腊偿债问题仍是歹戏拖棚，甚或希腊向债权人让步，则
债券殖利率料将反弹。
    
    数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。希腊计划周
日就救助议题举行公投。总理齐普拉斯表示，将尊重投票结果，但不会领导一个执行“长期
撙节政策”的政府。 

    美国公债市场周一上扬，指标公债收益率跌至一周低点，因投资人预计如果希腊退出欧
元区可能打压全球市场，遂在美国公债避险。指标10年期公债价格 收益率报2.3
33%，较上周五尾盘跌14个基点。 
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.00%；
104/5期公债殖利率暂看1.48%-1.51%。  
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9                    0.00      0.9850%   0.9850-0.9850       0.50
                                                                      
  10       104/5                  +0.64      1.5050%   1.4931-1.5050      51.50
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：        
    6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/C
ase-Shiller 4月房价指数、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与S
ix Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Emerging Leaders Venture Summit)前发表演说。
        
    7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间
就业岗位增幅、美国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制
造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/C
IPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、英国央行公布金融稳定报告，之后央
行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定
法国国际税务对话。

    7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企
业活动指数、美国5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nati
onwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。
    
    7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/
英国6月PMI、欧元区5月零售销售。     
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5050
          5       104/9                       0.9850
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                     

 (记者 罗两莎; 审校 高洁如/林高丽)

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