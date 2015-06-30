台湾债市：10年公债殖利率开低后收升，因月底调整部位卖单出笼

* 10年券殖利率开低后弹升，因月底获利了结调节部位卖单出笼 * 后续观察重点仍是希腊债务问题，若脱欧料有多头行情 * 交投冷清，尤其五年券交易量大幅萎缩 路透台北6月30日 - 台湾10年期104/5 殖利率周二震荡收升；交易员表示 ，今天是月底和半年报结算，获利了结及调整部位卖单出笼，再加上市场上几乎没有空单回 补的买盘，使殖利率开盘时瞬间急挫后即弹到1.5%以上，惟交投清淡，交易量不大。 大型证券商交易员指出，目前台债仍是筹码面主导，由于市场上少有人敢做空，且适逢 月底、季底和半年报交易员调节部位，使殖利率震荡收升并升至1.50%以上。 〞因为月底了，有人要做半年报，先获利了结、调节部位，但交易量越来越小，越来越 难玩。〞一位大型金融机构交易员说。 另一位票券公司交易员则认为，希腊债务问题仍是左右市场关键因素，希腊若脱离欧元 区，不仅欧洲将首当其冲，全球金融市场也会受到重大冲击。 她并指出，接下来7月是新的月分亦新的一季的开始，后续观察重点依然是希腊问题， 料希腊若脱欧所衍生的问题一定很大，届时债市一定会是一段多头行情，台债亦有机会跟着 国际债市上演多头行情；反之，若希腊偿债问题仍是歹戏拖棚，甚或希腊向债权人让步，则 债券殖利率料将反弹。 数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。希腊计划周 日就救助议题举行公投。总理齐普拉斯表示，将尊重投票结果，但不会领导一个执行“长期 撙节政策”的政府。 美国公债市场周一上扬，指标公债收益率跌至一周低点，因投资人预计如果希腊退出欧 元区可能打压全球市场，遂在美国公债避险。指标10年期公债价格 收益率报2.3 33%，较上周五尾盘跌14个基点。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.00%； 104/5期公债殖利率暂看1.48%-1.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 0.00 0.9850% 0.9850-0.9850 0.50 10 104/5 +0.64 1.5050% 1.4931-1.5050 51.50 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/C ase-Shiller 4月房价指数、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与S ix Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Emerging Leaders Venture Summit)前发表演说。 7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间 就业岗位增幅、美国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制 造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/C IPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、英国央行公布金融稳定报告，之后央 行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 法国国际税务对话。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企 业活动指数、美国5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nati onwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/ 英国6月PMI、欧元区5月零售销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5050 5 104/9 0.9850 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/林高丽)