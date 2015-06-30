版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 11:11 BJT

《香港重要政经日程》--6月30日-7月3日

================== 今日重要政经消息=================

6月30日（周二）

-- 公布5月份M-3货币供应。

-- 公布5月底外汇基金资产数字。

-- 公布5月底人民币存款数字。

-- 佳讯控股 公布全年业绩。

-- 阿里健康 公布全年业绩。

-- 亚洲煤业 公布全年业绩。

--14:00 南方航空 在中国举行股东周年大会。

--14:00 华电国际 1071.HK 在中国举行股东特别大会。

--15:00 星美文化 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月1日（周三）

-- 香港特别行政区成立纪念日假期。

* 7月3日（周五）

--11:00 英皇证券 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐