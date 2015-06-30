韩国金融市场：股市早盘小幅上涨，韩元料结束五连跌

券商类股从前一交易日所及近两周低位小幅回升。券商类指数 涨1.1%，21只成分股中有17只上涨。

LG显示器 涨2.8%，自一年多低位反弹。现代汽车 涨1.1%。

外资今日料买超韩股，已买超255亿韩元。

汇市方面，韩元兑美元 料将打破五连跌局面。目前涨0.6%，至1,118.8，自前一交易日触及的三个半月低位回升。

“韩元兑美元走势已消化了希腊违约的可能性，”Eugene Futures外汇分析师Kim Moon-il称，还表示市场目前已将关注焦点转移至本周稍晚的美国就业数据。

“市场焦点已转向美国升息问题，预计即将公布的就业数据会进一步提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内升息的可能性，”Kim补充称。

韩国三年期公债9月合约 上升0.01点，报109.10。

0231GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,118.8 1,125.3

日圆/韩元 9.1396/458 9.1323

韩国公债期货 * 109.10 109.09

韩国综合股价指数 2,064.62 2,060.49

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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