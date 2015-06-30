韩国金融市场：股市早盘小幅上涨，韩元料结束五连跌

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
券商类股从前一交易日所及近两周低位小幅回升。券商类指数 涨1.1%，21只成分股中有17只上涨。
LG显示器 涨2.8%，自一年多低位反弹。现代汽车 涨1.1%。
外资今日料买超韩股，已买超255亿韩元。
汇市方面，韩元兑美元 料将打破五连跌局面。目前涨0.6%，至1,118.8，自前一交易日触及的三个半月低位回升。
“韩元兑美元走势已消化了希腊违约的可能性，”Eugene Futures外汇分析师Kim Moon-il称，还表示市场目前已将关注焦点转移至本周稍晚的美国就业数据。
“市场焦点已转向美国升息问题，预计即将公布的就业数据会进一步提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内升息的可能性，”Kim补充称。
韩国三年期公债9月合约 上升0.01点，报109.10。
0231GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,118.8 1,125.3
日圆/韩元 9.1396/458 9.1323
韩国公债期货 * 109.10 109.09
韩国综合股价指数 2,064.62 2,060.49
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 许娜/张涛)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。