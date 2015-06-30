中国汇市：人民币早盘小涨至一周高点但仍无方向，希腊违约担忧影响料有限

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透上海6月30日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小涨至一周高点。交易员表示，昨日人民币仅短暂跌破6.21元，凸显监管层维稳意图，早盘结汇盘趁势推高汇价。虽见希腊违约担忧引发G7货币波动，但人民币依旧持稳，受外围影响有限。
他们并表示，央行对人民币的控制相对容易，且客盘预期较为稳定，暂时仍难见方向性选择。要打破目前僵局，需要考虑人民币国际化进程，也要看市场整体培育情况。中国央行周末降息后离岸CNH小幅走弱，但受制于在岸汇价窄幅波动限制，离岸CNH亦难出方向。
“这么窄的区间横这快3个月了，要是没有政策意图，不大可能，现在市场人气很低，没什么自营盘，都不玩了，看股票。”一中资行交易员表示。
相比死水微澜的人民币外汇市场，中国股市近期波动剧烈，继周一大跌后，中国股市周二早盘继续下挫，跌幅一度逾5%，沪综指3,900点整数关口轻易被突破。但尾段跌幅已缩窄至0.01%。
北京时间10:50，人民币兑美元即期报6.2074元，上日收报6.2087元。今日人民币兑美元中间价 为6.1136元，上日中间价为6.1168元。
全球汇市方面， 欧元兑美元大涨后周二守住涨幅，因最初预计希腊走向债务违约的惊吓已略微平复，但市场仍高度紧张，静候希腊危机的进一步发展。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2414/6.2474，上日尾盘为6.2413。
北京时间10:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2079/6.2083元，上一交易日尾盘报6.2065元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。