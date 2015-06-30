中国汇市：人民币早盘小涨至一周高点但仍无方向，希腊违约担忧影响料有限

路透上海6月30日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小涨至一周高点。交易员表示，昨日人民币仅短暂跌破6.21元，凸显监管层维稳意图，早盘结汇盘趁势推高汇价。虽见希腊违约担忧引发G7货币波动，但人民币依旧持稳，受外围影响有限。

他们并表示，央行对人民币的控制相对容易，且客盘预期较为稳定，暂时仍难见方向性选择。要打破目前僵局，需要考虑人民币国际化进程，也要看市场整体培育情况。中国央行周末降息后离岸CNH小幅走弱，但受制于在岸汇价窄幅波动限制，离岸CNH亦难出方向。

“这么窄的区间横这快3个月了，要是没有政策意图，不大可能，现在市场人气很低，没什么自营盘，都不玩了，看股票。”一中资行交易员表示。

相比死水微澜的人民币外汇市场，中国股市近期波动剧烈，继周一大跌后，中国股市周二早盘继续下挫，跌幅一度逾5%，沪综指3,900点整数关口轻易被突破。但尾段跌幅已缩窄至0.01%。

北京时间10:50，人民币兑美元即期报6.2074元，上日收报6.2087元。今日人民币兑美元中间价 为6.1136元，上日中间价为6.1168元。

全球汇市方面， 欧元兑美元大涨后周二守住涨幅，因最初预计希腊走向债务违约的惊吓已略微平复，但市场仍高度紧张，静候希腊危机的进一步发展。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2414/6.2474，上日尾盘为6.2413。

北京时间10:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2079/6.2083元，上一交易日尾盘报6.2065元。