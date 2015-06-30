全球金融：美国审计监管机构计划首次在中国对审计公司进行检查

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
纽约路透6月29日 - 美国监管机构正根据上周与中国达成的一项试点计划，拟首次在中国对一家审计公司进行检查，这标志着双方朝打破围绕中国在美上市企业会计监管的僵局迈出了一步。
美国主要审计监管机构公众公司会计监督委员会(PCAOB)周一向路透表示，该项检查料将在今年进行，在此之前双方还需达成最终协议。
PCAOB多年来一直寻求对中国审计检查的管道，因之前出现了一系列审计丑闻，导致中国在美上市企业股票的投资者遭受巨大损失。
根据美国法律，检查美国上市企业公司账目的审计师必须在PCAOB注册，并接受检查。
“(美国监管机构)在中国获得的权力很小，但确实取得了进展，”北京大学的会计教授Paul Gillis说。
“随着这些在美上市中国公司退出美国市场并回归国内股市，整个问题正变得没那么关系重大，这确实对各方都是最有利的。”
据美国财政部上周四在一份报告中称，美国和中国监管机构在华盛顿特区举行磋商，双方对该试点检查计划做出了承诺。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。