中国货币市场：资金利率普降半年末无虞，央行逆回购加量降价更添暖意

路透上海6月30日 - 半年末最后一个交易日，中国银行间市场周二资金面整体偏松，主要回购利率 继续下行，隔夜、七天加权利率降幅俱超15个bp(基点)。交易员称，降息降准利好发酵未完，又有今日央行公开市场逆回购放量并继续调降利率接力安抚市场，安度月末后，银行间流动性料将更趋乐观。

华东一银行交易员表示，今日半年末压力已有所减轻，“其实定向降准放的钱规模估计有限，逆回购500亿量也不大，主要起到稳预期作用；这几天月末存款上来了，银行自身钱就多，所以资金面更松”。

她并称，充裕供给推动资金价格有所下行，“有些机构出不掉钱，中介也有挂了减10个bp(基点)左右出的”。

上海另一银行交易员认为，以目前的市场流动性，月末过后，七天回购加权平均利率可能会从目前的2.6%左右下降至2.3%附近，不过央行会否继续调降逆回购利率施以引导值得关注。

中国央行公开市场周二进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率再降20个基点(bp)至2.50%。尽管仍处半年末时点，但市场资金面已趋于宽松，央行此时仍坚持逆回购，主要意在稳定因股市下跌而较为脆弱的金融市场预期。

上周末中国央行时隔六年半来首次祭出同时降准加降息的组合拳，揭示6月经济走势可能已再度转差，同时股市暴跌可能引发大量资金外流也是重要考量。然而是次定向降准释放的资金规模远逊于外界最初预期，据估算实际仅1,500亿元人民币左右。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1381 1.3102 -17.21

七天 2.5365 2.6935 -15.70

14天 3.0907 3.2884 -19.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8950 0.1150 +178.00

七天 3.3000 1.5100 +179.00

14天 3.0000 2.0250 +97.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2340 1.4000 -16.60

七天 2.5600 2.7500 -19.00

14天 3.2500 3.3500 -10.00

Shibor

其中:隔夜 1.2570 1.3400 -8.30

七天 2.6520 2.8400 -18.80

三个月 3.2330 3.2480 -1.50