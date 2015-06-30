中国基金：基金业协会称股市经过近期大幅调整，筑底动力正在积蓄

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京6月30日 - 中国证券投资基金业协会周二称，要更加长远、更加理性地看待股市风险，坚定股市信心，充分认识到本轮行情的核心基础没有改变，“总量稳定、结构优化”的稳健货币政策没有改变，改革红利积聚释放的趋势没有改变，居民大类资产重新配置的取向没有改变。
刊登在基金业协会网站的倡议指出，股市经过近期大幅调整，风险收益比得以改善，估值回归投资区间，部分股票已具备较强安全边际价位，筑底动力正在积蓄，新的结构性行情正在酝酿，为成熟理性投资者蕴藏了难得的投资良机。
倡议并称，要客观理性认识股市运行规律。股票市场是一个生态系统，有其自身运行规律，要积极把握投资良机。目前中国宏观经济已现企稳态势，健康的股市慢牛格局初现端倪。风险往往是涨出来的，机会往往是跌出来的。
倡议号召私募证券投资基金在追求自身利益时要兼顾他人利益，切不可见利忘义、竭泽而渔，更不要非理性恐慌、盲目“踩踏”市场。
中国股市沪综指 周二大盘一度大跌逾5%，但在金融股大幅上涨带动下强劲回升近持平前日，早盘收报4052.47点，仅微跌0.56点。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。