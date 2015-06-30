中国基金：基金业协会称股市经过近期大幅调整，筑底动力正在积蓄

路透北京6月30日 - 中国证券投资基金业协会周二称，要更加长远、更加理性地看待股市风险，坚定股市信心，充分认识到本轮行情的核心基础没有改变，“总量稳定、结构优化”的稳健货币政策没有改变，改革红利积聚释放的趋势没有改变，居民大类资产重新配置的取向没有改变。

刊登在基金业协会网站的倡议指出，股市经过近期大幅调整，风险收益比得以改善，估值回归投资区间，部分股票已具备较强安全边际价位，筑底动力正在积蓄，新的结构性行情正在酝酿，为成熟理性投资者蕴藏了难得的投资良机。

倡议并称，要客观理性认识股市运行规律。股票市场是一个生态系统，有其自身运行规律，要积极把握投资良机。目前中国宏观经济已现企稳态势，健康的股市慢牛格局初现端倪。风险往往是涨出来的，机会往往是跌出来的。

倡议号召私募证券投资基金在追求自身利益时要兼顾他人利益，切不可见利忘义、竭泽而渔，更不要非理性恐慌、盲目“踩踏”市场。