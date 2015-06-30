中国经济：建设长江经济带示范开发区，试行负面清单管理--发改委

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透北京6月30日 - 中国国家发展改革委周二发布通知表示，将建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，试行负面清单管理模式和商事改革，加快上海自贸区27项改革措施的复制、推广和落地；并利用沿海、沿江岸线资源，重点发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业。
刊登在发改委网站的公告称，为引导长江经济带产业转型升级和分工协作，将依托长江经济带现有合规设立的国家级、省级开发区，规划建设示范开发区；并在示范区内推进投资、贸易、金融、综合监管等领域制度创新，建立与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度框架。
“长江下游经济发达省份，对接国际分工要求和可能，利用沿海、沿江岸线资源，重点发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业。”发改委称。
通知指出，长江中、上游省市按“一带一路”、向西开放等战略的要求，与东部开发区建立协同跨区域联动机制和合作联盟；选择建设示范开发区，引导企业向示范区集聚，促进人口归流、本地就业和经济社会协调发展。
通知表示，要引导产业和城市同步融合发展，以依托示范开发区为主，提高工业集中度、产业集聚度，突出主导产业特色；选择建设示范开发区，吸引人才回归。
在组织实施上，发改委指出，长江经济带各省（直辖市）发展改革委对本省（直辖市）内的国家级、省级开发区进行初审并推荐二至三家，报送国家发改委；今后将对示范开发区实行动态管理，每年进行复核，对不合格的撤销称号。
此前，发改委发布了长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案，支持范围为推动长江经济带发展的重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。（完）
欲浏览发改委通知全文，请点击网址 （here） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1