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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:49 BJT

香港数据：5月底止外汇基金总资产降至33,033亿港元--金管局

路透香港6月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至2015年5月底止外汇基金总资产为33,033亿港元，较4月底减少359亿港元。

其中外币资产减少147亿港元，港元资产亦减少212亿港元。

外币资产减少，主要是因为已购入但未结算的证券交易减少及外币投资组合的估值亏损。港元资产减少，主要是因为来自财政储备与香港特别行政区政府基金及法定组织的存款减少，以及香港股票投资的估值亏损。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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