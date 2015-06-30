主要国家经济指标预测--7月1日****

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -1.0% -10.9% 进口(较上年同期) -8.7% -15.4% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 0130 澳洲建筑许可 5月 +1.0% -4.4% 民间房屋建筑许可 -- +4.7% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9 0140 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 47.8 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 6月 49.9 49.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 54.4 54.8 0750 法国Markit制造业PMI 6月 50.5 50.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 51.9 51.9 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.30% 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.5 52.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 52.5 52.0 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 384.5 再融资指数 -- 1,379.9 1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 6月 -- 4.1034 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 6月 21.8 20.1 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 53.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.5% +2.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 6月 53.1 52.8 价格指数 51.0 49.5 就业指数 52.0 51.7 新订单指数 -- 55.8 1730 美国汽车销售年率(万辆) 6月 1,720 1,780 2300 韩国经常帐(亿韩元) 5月 -- 盈余104.1 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,928 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,539 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月30日(二) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 6月 -2.3% -- 企业活动指数 +23.6% -- 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -2.3% -- 0130 澳洲民间部门信贷 5月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 +0.5% -- 0130 日本加班工资 5月 -1.6% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -7.4% -- 房屋开工(较上年同期) +5.8% +5.8% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.5% 持平 (较上年同期) -0.4% +2.8% 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 +0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.5% -- 0700 瑞士KOF领先指标 6月 89.7 93.5 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.1 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 271.1 271.1 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) 278.6 -- 0800 意大利失业率 5月 12.4% 12.3% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.9% +2.5% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 +2.0% -- (较上年同期) +5.7% -- 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字265.48 赤字237.5 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 +0.2% +0.2% 0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.2% -- (较上年同期) -1.9% -- 1230 加拿大GDP(较上月) 4月 -0.1% +0.1% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 +0.3% +0.8% 未经季调房价指数(较前月) +1.1% +1.1% 房价指数(较上年同期) +4.9% +5.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 49.4 50.0 1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 101.4 97.3 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 持平 +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 6月30-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 44.2 -- 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正15 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正23 正22 央行短观小型制造业景气判断指数 0 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正4 正5 央行短观大型企业资本支出 +9.3% +5.2% 央行短观小型企业资本支出 -15.7% -16.3% (完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%