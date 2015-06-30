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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--7月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
        
    7月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      6月初值       -1.0%    -10.9%
             进口(较上年同期)                                    -8.7%    -15.4%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差63
    0130 澳洲建筑许可                                  5月       +1.0%     -4.4%    
             民间房屋建筑许可                                      --      +4.7%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 6月         --       49.9
    0140 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      6月         --       47.8
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 6月        49.9      49.4
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   6月        54.4      54.8
    0750 法国Markit制造业PMI                           6月        50.5      50.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       6月        51.9      51.9
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                     第一季        --      2.30%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       6月终值      52.5      52.5
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      6月        52.5      52.0
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周         --     384.5
             再融资指数                                             --   1,379.9
    1130 美国Challenger企业裁员人数(万人)              6月          --    4.1034
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 6月        21.8      20.1
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        6月终值         --      53.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                          5月       +0.5%     +2.2%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                6月        53.1      52.8
                                 价格指数                         51.0      49.5
                                 就业指数                         52.0      51.7
                               新订单指数                           --      55.8
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                        6月       1,720     1,780
    2300 韩国经常帐(亿韩元)                            5月          -- 盈余104.1
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          -- 卖超8,928
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   -- 卖超2,539   

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    6月30日(二)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              6月       -2.3%        --
                             企业活动指数                       +23.6%        --
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       5月       -2.3%        --
    0130 澳洲民间部门信贷                              5月       +0.5%     +0.5%
             房屋信贷                                            +0.5%        --
    0130 日本加班工资                                  5月       -1.6%        --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      5月       -7.4%        --
             房屋开工(较上年同期)　　　　　　　　　　　          +5.8%     +5.8%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      5月       +0.5%      持平
                     (较上年同期)                                -0.4%     +2.8%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        5月       +0.1%     -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月       -0.5%       --
    0700 瑞士KOF领先指标                               6月        89.7      93.5
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              6月     减少0.1   减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                          271.1     271.1
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                            278.6        --
    0800 意大利失业率                                  5月       12.4%     12.3%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季       +0.4%     +0.4%
                              (较上年同期)                       +2.9%     +2.5%
    0830 英国企业投资(较前季)                       第一季       +2.0%        --
                      (较上年同期)                               +5.7%        --
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                     第一季  赤字265.48  赤字237.5
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         6月初值       +0.1%     +0.1% 
                                  (较上年同期)                   +0.1%     +0.1% 
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   6月初值       +0.1%     +0.1% 
                                  (较上年同期)                   +0.2%     +0.2% 
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    6月初值       +0.2%     +0.2% 
    0900 欧元区失业率                                  5月       11.1%     11.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月       +0.2%       --
                               (较上年同期)                      -1.9%       --  
    1230 加拿大GDP(较上月)                             4月       -0.1%     +0.1%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   4月       +0.3%     +0.8%
                            未经季调房价指数(较前月)             +1.1%     +1.1%
                              房价指数(较上年同期)               +4.9%     +5.5%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 6月        49.4      50.0
    1400 美国经济谘商会消费者信心指数                  6月       101.4      97.3 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               6月        持平     +0.1%
                                (较上年同期)                     +0.7%     +0.7%
    6月30-7月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             6月        44.2       --
    
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季       正15      正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正23      正22
             央行短观小型制造业景气判断指数                          0       正1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正4       正5
             央行短观大型企业资本支出                            +9.3%     +5.2%
             央行短观小型企业资本支出                           -15.7%    -16.3%
    
    (完)

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