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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 12:27 BJT

路透基点：台湾新世纪光电签署25.5亿台币再融资案--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上市的发光二极体(LED)晶片与晶粒生产商--新世纪光电股份有限公司已完成一笔25.5亿台币(8,300万美元)的三年期双档融资案。

牵头行兼簿记行为第一银行、兆丰国际商业银行与台湾合作金库银行。兆丰国际商业银行担任额度代理行。

七家银行参与了一般银团阶段，其中两家担任协调主办行，另外四家担任经理行，剩余一家为参贷行。

这笔融资以借款人的机器与厂房作抵押，包括A部分20亿台币定期贷 款和B部分5.5亿台币循环信贷。

A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码150基点，B部分 利率为加码155基点。

A部分在一年的宽限期过后分五次每半年不等额偿还：10%(1-4期)和60%(5期)。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)

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