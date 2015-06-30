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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:43 BJT

离岸人民币：香港5月底人民币存款9,724亿元，按月增加1.8%--金管局

路透香港6月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，截至今年5月底止，香港人民币存款 为9,724亿元，按月增加1.8%。

今年4月底，香港的人民币存款为9,552亿元。

5月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,925亿元，4月则为4,842亿元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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