中国债市动态：逆回购量增价跌现券收益率略降，供给忧虑等仍限制跌幅

路透北京6月30日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作量增且价跌，并推动银行间债市早盘现券收益率和利率互换(IRS)下滑，不过现券走势后劲不足，收益率降幅收敛，IRS则为短端领跌；此外国开债短端需求不错，但五年和七年稍弱，不过对二级市场影响暂有限。

交易员称，供给担忧仍在，叠加政策轮番刺激下的经济企稳预期，令长债收益率难有下降动力，而短端收益率已处低位，向下空间同样有限，债市整体料延续胶着走势。

“变动不大，10年国开（活跃券收益率）没怎么动，逆回购出来后下探到4.08%，成交方面也尚可，不过很快就回来了。”北京一银行交易员说。

他并认为，经过前期货币政策大力度的刺激后，中长期经济可能反弹，从而推动通胀回升，导致长端收益率不易下行。

央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率再降20个基点(bp)至2.50%；而上周四公开市场时隔逾两个月后重启逆回购，操作量350亿元，期限七天，且利率2.70%较上次大幅下行。

一级市场方面，国开行 上午招标的五期固息债，一年和三年结果较预期偏低，10年接近预期，七年则定位较高。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0825%，上日尾盘为4.1000%/4.0850%。

此外，受逆回购操作的影响，IRS早盘较上日尾盘下滑，且短端下行较多。以七天回购利率为基准的一年期IRS 一度最多跌近7个bp，而五年期 约5bp。