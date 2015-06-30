《汇市简讯》日圆走势平静，月末美元买需稍早浮现但随后消退

0400GMT * 美元/日圆早盘出现一些买需，在月末进口商买盘推动下升至122.7 2高点 * 随后由于买兴减弱回落至122.19低点，122.00上方仍有支撑，该水 准下方有停止单 * 122.00有少量期权到期，已证实的规模为3.24亿美元，或许更多 * 交叉盘追随美元/日圆走势，欧元/日圆从137.73跌至136.39 * 英镑/日圆从192.98跌至192.13，一目均衡基准线191.83提供支撑 ，趋势依然向上？ * 澳元/日圆从94.18跌至93.65，新西兰元/日圆从83.95跌至83.08， 倾向下行 (完) (编译 郑茵 审校 孙茉莉)