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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 12:15 BJT

《汇市简讯》日圆走势平静，月末美元买需稍早浮现但随后消退

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    * 美元/日圆早盘出现一些买需，在月末进口商买盘推动下升至122.7
2高点
    * 随后由于买兴减弱回落至122.19低点，122.00上方仍有支撑，该水
准下方有停止单
    * 122.00有少量期权到期，已证实的规模为3.24亿美元，或许更多
    * 交叉盘追随美元/日圆走势，欧元/日圆从137.73跌至136.39
    * 英镑/日圆从192.98跌至192.13，一目均衡基准线191.83提供支撑
，趋势依然向上？
    * 澳元/日圆从94.18跌至93.65，新西兰元/日圆从83.95跌至83.08，
倾向下行
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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