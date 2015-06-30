中国经济：七大工程包至今年5月底累计完成投资3.1万亿元--发改委

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透北京6月30日 - 中国国家发展改革委周二表示，截至今年5月底，七类重大工程包累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。
发改委秘书长李朴民在发改委例行发布会上称，目前国家重大工程建设稳步有序推进，截止5月底，七类重大工程包已开工221个项目、33个专项。
“特别是5月份以来，全国大部分地区都进入施工季，在建项目复工、推进速度明显提升。比如在加快重大工程建设一系列政策措施推动下，今年1-5月基础设施投资增长18.1%，仍然是支撑投资增长的主要力量。”他说道。
针对发改委谋划推出的四大新重大工程包之一--城市轨道交通，李朴民称，初步估计，2015年全国城市轨道交通总投资将超过去年的2,857亿元。
预计到2020年，北京、上海、广州、深圳等城市将建成较为完善的轨道交通网络，南京、重庆、武汉、成都等城市建成轨道交通基本网络，南通、石家庄、兰州等城市建成轨道交通骨干线，其他城市轨道交通建设也将加快，从而使中国轨道交通的总体水平提升到一个新的层次。
他表示，对于城轨等重大工程包，将加大政策支持力度。加大政府财政投入，通过中央预算内投资补助、产业基金等方式对重大工程项目给予支持。引导银行业金融机构加大信贷支持，为重大项目建设提供更便利的融资服务。支持企业通过发行企业债券、中期票据、公开发行股票、定向增资扩股等方式融资，用于重大工程项目建设。支持地方政府依法发行债券，筹措建设资金。
同时吸引社会资本参与。“下一步将加快重大工程、PPP项目贷款审批，进一步吸引社会资本通过PPP和特许经营等方式参与建设和运营。”
发改委基础司巡视员李国勇在同一场合提及，政府对轨道交通的投入，在大城市还不是问题，但在二三线城市有这个困难。
“我们鼓励轨道交通企业拓宽融资渠道，国家发改委支持轨道交通企业发行企业债券，武汉、南昌、合肥很多企业都发了企业债券，甚至武汉发了永续债券，现在叫可续期债券。”他说道
李国勇并称，现在更多的城市都在搞车站的上盖物业，车站的广告、商铺，但目前北京地铁没有，下一步将商量这个事情。有些城市，像南京把小区交给地铁公司建，叫地铁小镇，这样可以通过房地产开发能够筹措不少钱。
国务院稍早决定，同时，在加快推进水利、中西部铁路等七类重大工程包建设的基础上，积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1