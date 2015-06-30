更新版 1-中国汇市：人民币创近一个月收盘新高，或受半年末结汇需求驱动

* 人民币创近一个月收盘新高 * 中间价升至一周高点 * 半年末考核银行结汇需求推动 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京6月30日 - 人民币兑美元即期 周二创近一个月收盘新高，中 间价升至一周高点。交易员称，市场结汇借昨日收复6.21元关口之势继续发力，银行半年末 考核的结汇需求亦推波助澜。中国股市 强势反弹或对间接提振人民币汇率。 他们表示，半年末时点考核下本币资金需求较大，银行可能结汇以增加人民币存款，但 这需要客户愿意配合，应该不至于影响市场的大趋势。目前客盘与银行自营盘预期皆较为稳 定，在中国股市上蹿下跳以及希腊违约几乎是板上钉钉之际，人民币汇率大局更会以稳为主 。 “结了汇就有人民币存款啦，半年末啦，你看ON的掉期点多高。”一中资大行交易员说 。 今日境内隔夜美元兑人民币掉期 升水收报10个点子，较昨日大幅扬升354. 55%，彰显本币短期流动性收紧态势。 上述交易员并指出，在中国股市短短几日便回调逾千点的背景之下，汇率层面更不能出 事。今日中国A股创下逾六年最大单日涨幅，不排除有外资结汇入股市的可能。 亦有交易员表示，人民币窄幅横盘近三个月，凸显政策维稳意图。虽然中国央行周末降 息与定向降准后离岸CNH一度明显走弱，但受制于在岸汇价窄幅波动限制，离岸CNH亦难觅方 向。 中国银行报告称，中国经常项目延续顺差有利于维持人民币汇率稳定；在10月SDR评审 结束前，保持人民币对美元汇率稳定和相对强势可能是决策层首选；今年中国资本账户开放 进程或加快，维持人民币汇率的相对强势可避免资本账户开放后可能出现的大量资本流出。 但美元加息周期临近、中国经济下行压力不减及宽松货币政策预期将压缩人民币升值空间。 中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户 逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国 际储备资产减少802亿美元。 全球汇市方面，欧元周二下滑，受月底资金流动压抑，在此同时，投资人作好心理准备 ，希腊违约几成定局，今日稍晚将不会偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，因而有可能退 出欧元区 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2010 6.2087 0.12% 中间价 6.1136 6.1168 0.05% 成交额 110亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波 1.55% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 80 6.2004 6.2084 2015年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1395 今日 上日 1年期NDF 6.2430/6.248 6.2413 CNH即期 6.2049/6.207 6.2065 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/黄凯)