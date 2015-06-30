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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 12:56 BJT

中国新债：国开行周五招标发行至多40亿元三年期Shibor浮息债

路透上海6月30日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于本周五(7月3日)招标发行不超过40亿元人民币Shibor基准浮息债，期限三年。这也是国开行自2013年12月19日后首度发行浮息金融债。

本期债券为国开行2015第14期金融债，具体招标时间为7月3日上午10:00-11:00，采用单一利差（荷兰式）招标方式。上述债券的利率基准为2015年7月2日的3个月Shibor 5日均值。

具体发行条款如下：

2015第14期新发债

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发行上限 40亿元

期限/计息方式 3年浮息

招标时间 7月3日10:00-11:00

招标方式 采用单一利差（荷兰式）招标方式

缴款日 7月8日

起息日 7月8日

分销期 7月6日至7月8日

上市日 7月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按季

发行人增发权利 保留

承揽费 无

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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