美国与加拿大经济指标预测--7月1日-7月8日****

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 7月1日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 384.5 再融资指数 -- 1,379.9 1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 6月 -- 4.1034 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 6月 21.8 20.1 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 53.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.5% +2.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 6月 53.1 52.8 价格指数 51.0 49.5 就业指数 52.0 51.7 新订单指数 -- 55.8 1730 美国汽车销售年率(万辆) 6月 1,720 1,780 7月2日(四) 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增23 增28 民间就业岗位(万个) 增22.5 增26.2 制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.7 政府部门就业岗位(万个) -- 增1.8 失业率 5.4% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月27日当周 27.0 27.1 四周均值(万人) -- 27.375 续请失业金人数(万人) 6月20日当周 223.6 224.7 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 6月 -- 49.8 1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 683.7 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -0.5% -0.4% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -1.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -2.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.4% 7月3日(五) 暂无重要经济数据 7月6日当周 7月6日(一) 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 54.6 服务业PMI -- 54.8 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.6 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 56.0 55.7 企业活动指数 59.9 59.5 就业指数 -- 55.3 新订单指数 -- 57.9 价格指数 -- 55.9 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 65.2 经季节调整的PMI -- 62.3 7月7日(二) 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差29.7 出口(亿加元) -- 419.1 进口(亿加元) -- 448.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差421 逆差409 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 -- 537.6 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加185 增加205.4 7月8日(三) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +11.6%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 徐文焰)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1