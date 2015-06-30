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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 13:39 BJT

《中国央行票据未到期一览表》--6月30日

累计未到期余额: 4,222亿元人民币

    到期日 发行期限(月)  代码   发行收益率(%) 发行量(亿元)
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2016/7/16        36      1001060N    3.3700       1,103
     7/30        36      1001065N    3.5000         735
     8/13        36      1001069N    3.5000         755
     8/27        36      1001074N    3.5000         515
     9/10        36      1001079N    3.5000         851
     9/27        36      1001084N    3.5000          49 
    10/15        36      1001089N    3.5000          55
    10/29        36      1001094N    3.5000          59
    11/12        36      1001099N    3.5000         100

              当年累计： 4,222(完)

 (整理 边竞; 审校 吕雯瑾)

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