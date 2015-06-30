中国外汇：一季度末对外金融净资产14,038亿美元，环比降21%--外管局

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度末，中国对外金融净资产14,038亿美元，较去年末环比下降21%。中国对外金融资产63808亿美元，对外负债49769亿美元。
外管局公布的中国国际投资头寸表数据并显示，在对外金融资产中，对外直接投资9,858亿美元，证券投资2,487亿美元，金融衍生工具175亿美元，其他投资13,439亿美元，储备资产37,848亿美元，分别占对外金融资产的15%、4%、0.3%、21%和59%，占比数据中大多亦较去年末小幅下降。
在对外负债中，外国来华直接投资27,515亿美元，证券投资9,679亿美元，金融衍生工具150亿美元，其他投资12,424亿美元，分别占对外负债的55%、19%、0.3%和25%；其中证券投资占比明显高于上一季度的11%。
中国国家外汇管理局此前公布，2014年末，中国对外金融净资产17,764亿美元，较修订后的2013年末减少11%，较上季末减少1.1%。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 倪蔚丹; 审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%