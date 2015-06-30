中国社保：总体费率仍偏高，正有计划有步骤推进降低费率--人社部

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透北京6月30日 - 中国社会保险总体费率仍然呈现偏高的状态。人力资源和社会保障部发言人李忠周二表示，对于适时、适当地降低社会保险费率，正在有计划、有步骤地采取多种措施有序推进。
他在人社部新闻发布会上也指出，考虑到养老保险收支平衡面临越来越大的压力，所以近期还是要不断加大扩面征缴力度；长远来看则需要实行渐进式延迟退休年龄等政策组合拳，为降低费率创造条件。
“现在社会保险的总费率是偏高的，但是另一方面，社会保险基金的支出压力也是比较大的，”李忠称，“在老龄化程度越来越高的情况下，社会保险的扩面空间在日益缩小。”
他指出，近年来养老保险和医疗保险收入增幅低于支出增幅，收支平衡面临越来越大的压力，所以从养老保险来看近期还是要不断加大扩面征缴力度，夯实缴费基数，提高参保缴费能力。
“从长远看，要综合采取各种措施，打组合拳，比如实施基础养老金全国统筹、实行渐进式延迟退休年龄政策、加强养老保险基金投资运营、进一步完善养老保险的个人账户等，”李忠称，藉此一系列组合政策来拓宽资金筹集渠道，增强基金自身的收支平衡能力，为降低费率创造条件。
至于医疗保险，目前还主要是通过完善费率政策和待遇调整机制，指导各地将统筹基金结余控制在合理的水平。
人社部最新发布《2014中国社会保险发展年度报告》显示，2014年城镇职工基本养老保险基金总收入同比增长11.6%至25,310亿元人民币，总支出同比增长17.8%至21,755亿元；城乡居民基本养老保险基金收入增长12.6%，支出增长16.5%。
医疗保险方面，2014年职工基本医疗保险基金收支总规模达到14,735亿元，同比增长14.3%；城镇（城乡）居民基本医疗保险基金收入同比增长39%，支出增长48%。
李忠表示，目前主要工作是抓好降低失业、工伤、生育保险费率政策的贯彻落实，来适当地减轻企业和员工的负担。
根据目前中国社保政策的相关规定，养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险的缴费比例累计，企业承担30%左右，个人缴费11%左右，整体社保费率超过40%。
国务院6月24日常务会议已经决定，从10月1日起，将工伤保险平均费率由1%降至0.75%，将生育保险费率从不超过1%降到不超过0.5%；预计每年将减轻企业负担约270亿元。
此前2月25日常务会议则提出将失业保险费率由现行的3%统一降至2%，初步测算仅此一项每年将减轻企业和员工负担400多亿元。（完）
欲览人社部新闻发布会详情，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1