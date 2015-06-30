中国社保：总体费率仍偏高，正有计划有步骤推进降低费率--人社部

路透北京6月30日 - 中国社会保险总体费率仍然呈现偏高的状态。人力资源和社会保障部发言人李忠周二表示，对于适时、适当地降低社会保险费率，正在有计划、有步骤地采取多种措施有序推进。

他在人社部新闻发布会上也指出，考虑到养老保险收支平衡面临越来越大的压力，所以近期还是要不断加大扩面征缴力度；长远来看则需要实行渐进式延迟退休年龄等政策组合拳，为降低费率创造条件。

“现在社会保险的总费率是偏高的，但是另一方面，社会保险基金的支出压力也是比较大的，”李忠称，“在老龄化程度越来越高的情况下，社会保险的扩面空间在日益缩小。”

他指出，近年来养老保险和医疗保险收入增幅低于支出增幅，收支平衡面临越来越大的压力，所以从养老保险来看近期还是要不断加大扩面征缴力度，夯实缴费基数，提高参保缴费能力。

“从长远看，要综合采取各种措施，打组合拳，比如实施基础养老金全国统筹、实行渐进式延迟退休年龄政策、加强养老保险基金投资运营、进一步完善养老保险的个人账户等，”李忠称，藉此一系列组合政策来拓宽资金筹集渠道，增强基金自身的收支平衡能力，为降低费率创造条件。

至于医疗保险，目前还主要是通过完善费率政策和待遇调整机制，指导各地将统筹基金结余控制在合理的水平。

人社部最新发布《2014中国社会保险发展年度报告》显示，2014年城镇职工基本养老保险基金总收入同比增长11.6%至25,310亿元人民币，总支出同比增长17.8%至21,755亿元；城乡居民基本养老保险基金收入增长12.6%，支出增长16.5%。

医疗保险方面，2014年职工基本医疗保险基金收支总规模达到14,735亿元，同比增长14.3%；城镇（城乡）居民基本医疗保险基金收入同比增长39%，支出增长48%。

李忠表示，目前主要工作是抓好降低失业、工伤、生育保险费率政策的贯彻落实，来适当地减轻企业和员工的负担。

根据目前中国社保政策的相关规定，养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险的缴费比例累计，企业承担30%左右，个人缴费11%左右，整体社保费率超过40%。

国务院6月24日常务会议已经决定，从10月1日起，将工伤保险平均费率由1%降至0.75%，将生育保险费率从不超过1%降到不超过0.5%；预计每年将减轻企业负担约270亿元。

此前2月25日常务会议则提出将失业保险费率由现行的3%统一降至2%，初步测算仅此一项每年将减轻企业和员工负担400多亿元。（完）

欲览人社部新闻发布会详情，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)