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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:27 BJT

台湾股市：半年报作帐拉抬收升近1%，惟成交较淡不排除弱势盘整

路透台北6月30日 - 台湾股市周二收升近1%，重回年线附近。分析师指出，受到半年报底作帐因素拉抬之下，台股指数虽回到年线附近，但是成交偏淡，后续不排除持续弱势盘整。

大盘加权股价指数 收升0.94%报9,323.02点。今日成交初值 为908.69亿台币，上交易日修正后为942.30亿。

〞技术指标很弱，往上还有半年线或季线的压力很难过去，可能先弱势盘整。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并表示，今日量能偏淡不到一千亿台币，成交意愿不高，可能会先在9,200点这里筑底。后续要观察国际股市，尤其是大陆股市的走势。

目前台股的季线目前在9,572点左右，半年线则在9,513点。

本地时间13:58，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升1.33%。大陆上证综合指数 则是扬升4.27%。(完)

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