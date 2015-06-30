《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月30日

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江荣盛 50 8 9 7/1簿记建档 中国银行 AA 7/3 7/6 控股集团 工商银行 ======================================================================================= *天津渤海国有 100 1 9 7/1簿记建档 招商银行 AAA 7/2 7/3 资产管理 民生银行 ======================================================================================= *重庆化医 80 12 9 7/1簿记建档 兴业银行 AA+ 7/2 7/3 控股集团 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *新华联控股 20 10 12 7/7簿记建档 恒丰银行 AA+ 7/8 7/9
招商证券 ======================================================================================= *山东王晁 6 2 12 7/7簿记建档 光大银行 AA- 7/8 7/9 煤电集团 ======================================================================================= *红豆集团 12 5 12 7/3簿记建档 建设银行 AA 7/6 7/7 ======================================================================================= *宁夏国有资本 40 10 12 7/3簿记建档 浙商银行 AA+ 7/6 7/7 运营集团 ======================================================================================= 贝因美集团 13.5 4 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA- 7/3 7/6 ======================================================================================= 贵州黔桂 6 3 12 7/2簿记建档 中信证券 AA- 7/3 7/6 发电公司 中国银行 ======================================================================================= 太仓港协鑫发电 6.5 6.5 12 7/6簿记建档 民生银行 AA 7/7 7/8 ======================================================================================= 宝塔石化集团 24 14 12 7/7簿记建档 招商证券 AA 7/8 7/9
中信银行 ======================================================================================= 吉林昊融集团 15 15 12 推迟发行 浦发银行 AA- -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *杭州实业 15 9 3 7/7簿记建档 交通银行 AA+ 7/9 7/10 投资集团 中信银行 ======================================================================================= *华润医药 20 20 5 7/7簿记建档 招商银行 AAA 7/8 7/9
农业银行 ======================================================================================= *马钢股份 40 20 3 7/7簿记建档 中信证券 AA+ 7/9 7/10
中国银行 ======================================================================================= *岚桥集团 20 5 3 7/7簿记建档 建设银行 AA 7/8 7/9 ======================================================================================= 衣念（上海） 3 3 3 7/2簿记建档 中国银行 AA 7/6 7/7 时装贸易 ======================================================================================= 龙光基业集团 8 4 3 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/6 ======================================================================================= 江西长运 6.4 6.4 3 7/2簿记建档 上海银行 AA 7/3 7/6
建设银行 ======================================================================================= 万达集团 36 6 3 7/2簿记建档 建设银行 AA 7/3 7/6
招商银行 ======================================================================================= 晨鸣纸业 26 13 永续 7/6簿记建档 华泰证券 AA+ 7/8 7/9
中信银行
(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 无锡国联发展 30 15 永续 7/6簿记建档 工商银行 AAA 7/8 7/9
兴业银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 大连国际 3 3 2+1 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9
(附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1