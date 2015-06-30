新兴汇市：新兴亚币走高，但多数料录得季度跌幅

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
**泰铢及马币第二季贬幅居前**
多数亚洲新兴货币第二季走贬，泰铢 及马币(林吉特) 贬幅居前。
汤森路透数据显示，泰铢兑美元本季以来贬值3.7%，这将是2013年第四季以来单季最大贬幅。
马币第二季贬值2.2%，因市场愈发忧心基于马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的债务问题因素，惠誉可能调降马来西亚债信评等。
印度卢比 本季下跌2.0%。印尼卢比 本季以来贬值1.9%。
韩元兑美元本季下跌0.6%。坡元 逆势走升，第二季以来升值1.9%。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.36 122.54 +0.15 -2.21 119.66
坡元 1.3460 1.3460 +0.00 -1.49 1.3260
台币 30.852 31.178 +1.06 +2.81 31.718
韩元 1114.73 1125.30 +0.95 -1.38 1099.30
泰铢 33.77 33.83 +0.18 -2.58 32.90
菲律宾披索 45.08 45.19 +0.24 -0.80 44.72
印尼卢比 13310.00 13340.00 +0.23 -6.99 12380.00
印度卢比 63.72 63.84 +0.18 -1.09 63.03
马币 3.7795 3.7840 +0.12 -7.49 3.4965
人民币 6.2048 6.2087 +0.06 -0.01 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张若琪/蔡美珍；审校 王兴亚/杜明霞)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1