版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:13 BJT

新兴汇市：新兴亚币走高，但多数料录得季度跌幅

**泰铢及马币第二季贬幅居前**

多数亚洲新兴货币第二季走贬，泰铢 及马币(林吉特) 贬幅居前。

汤森路透数据显示，泰铢兑美元本季以来贬值3.7%，这将是2013年第四季以来单季最大贬幅。

马币第二季贬值2.2%，因市场愈发忧心基于马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的债务问题因素，惠誉可能调降马来西亚债信评等。

印度卢比 本季下跌2.0%。印尼卢比 本季以来贬值1.9%。

韩元兑美元本季下跌0.6%。坡元 逆势走升，第二季以来升值1.9%。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.36 122.54 +0.15 -2.21 119.66

坡元 1.3460 1.3460 +0.00 -1.49 1.3260

台币 30.852 31.178 +1.06 +2.81 31.718

韩元 1114.73 1125.30 +0.95 -1.38 1099.30

泰铢 33.77 33.83 +0.18 -2.58 32.90

菲律宾披索 45.08 45.19 +0.24 -0.80 44.72

印尼卢比 13310.00 13340.00 +0.23 -6.99 12380.00

印度卢比 63.72 63.84 +0.18 -1.09 63.03

马币 3.7795 3.7840 +0.12 -7.49 3.4965

人民币 6.2048 6.2087 +0.06 -0.01 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红/张若琪/蔡美珍；审校 王兴亚/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐