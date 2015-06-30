重发-中国金融：养老保险基金入市对股市影响将平缓和循序渐进--人社部

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
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路透北京6月30日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠周二表示，养老保险基金进入股市不可能很快达到投资比例的上限，对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。
“在实际运营中，进入股市的基金规模和时点不是由政府来直接操作的，而是由授权受托的市场机构来具体运作，而且也不可能很快达到投资比例的上限。”他在人社部新闻发布会上表示。
截至2014年底，中国养老保险基金结余为3.5万亿元人民币。按照此前政策，基金投资范围严格限定于银行存款和买国债，禁止投入其他金融和经营性事业，在保障基金安全同时，确实也存在投资渠道偏窄、基金贬值缩水的问题。
“应该说，现在养老基金进行市场化、多元化投资运营，是形势发展的客观要求，现在的时机也是有利的。”李忠称。
中国股市此前连续大跌，沪综指 11个交易日累积最大下跌1,300余点，市场对于养老金入市的呼声渐高。
中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1