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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元下跌；中国股市获得支撑

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* 欧元/美元下跌0.4%，美元/日圆跌0.2%，新西兰元/美元下滑0.63%，美国10年期公债收益率报2.3171%

* 日经指数上涨0.47%，中国沪综指劲升3.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升1.25%，香港恒生指数上扬1.36%，布兰特原油涨0.23%

* 希腊民众抗议条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

* 中国公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%。

* 新西兰6月企业信心转为负面，并跌至逾四年来最低位，因经济放缓打压信心；通胀预期小幅上扬。 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

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