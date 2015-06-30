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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:22 BJT

韩国金融市场：韩股与韩元双双上扬，自上日希腊危机跌势后回稳

韩元 兑美元在午后的交易中延续涨势，受国内出口商月底结算需求提振。韩元/美元在本地市场上涨0.9%，报1,115.5韩元，结束连续五日跌势。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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