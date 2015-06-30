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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:31 BJT

日本股市：日经指数在谨慎氛围下反弹，索尼宣布融资计划后大跌

路透东京6月30日 - 日本股市日经指数周二反弹，前一交易日录得今年以来第二大单日跌幅。不过市场仍因为希腊情势而保持谨慎。索尼在宣布融资计划后大跌。

日经指数 收盘涨0.6%，至20,235.73点。

东证股价指数 涨0.3%，至1,630.40点；JPX-日经400指数 涨0.4%，至14,716.19。

索尼 公布，计划通过发行新股及可转债筹资最高4,400亿日圆，用于投资快速增长的图像传感器业务。该股今日收盘大跌8.3%至近三个月低位，交投量排名第二。(完)

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