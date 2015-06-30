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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:38 BJT

更新版 1-日本个股：索尼拟筹资最高36亿美元，用于提高传感器产能

(新增细节)

路透东京6月30日 - 索尼 表示，计划发行新股和可转债，筹资最高4,400亿日圆(36亿美元)，投资于迅速增长的图像传感器业务。

索尼表示，预计将通过公开发行股票和可转债股分别筹资3,210亿和1,190亿日圆。

该公司在2月表示，将斥资1,050亿日圆提高传感器产能，加大对该业务的关注度。由于索尼电视及移动业务表现不佳，传感器业务正成为该公司的强项之一。

索尼股价收跌逾8%。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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