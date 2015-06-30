版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 17:50 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月30日

路透北京6月30日 - 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *苏州吴江城市 12 7 -- -- AA+ 7/8-7/9 东方花旗证券 投资发展公司 (第3-7年分别偿还20%本金，吴江东方国有资本投资经营公司担保) 东吴证券 ========================================================================================= *福州城建 6 7 7/7簿记建档 -- AA+ 7/8-7/10 中信建投证券 发展总公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 牡丹江新区 6 7 6/29簿记建档 *6.48% AA 6/30-7/2 国开证券 城市投资公司 (第3-7年每年偿还20%本金) ========================================================================================= 台州市椒江区 10 7 7/3簿记建档 上限6.40% AA 7/6-7/7 东北证券 国有资产经营公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鹰潭龙岗 9 7 推迟发行 -- AA- -- 国信证券 资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金/鹰潭市投融资公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐