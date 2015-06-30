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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:49 BJT

澳洲股市：扳回稍早跌势收高，但6月挫跌5.5%创去年9月以来最大月跌幅

路透悉尼6月30日 - 澳洲股市周二上涨0.67%，但盘中一度跌至五个月低点。投资人等待希腊形势的发展，部分买家入市寻求低接。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高36.513点至5,459.000点；该指标股指6月下挫5.5%，为去年9月以来单月最大跌幅。(完)

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