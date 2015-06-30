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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 15:22 BJT

日本个股：日本邮政提交与子公司同步上市申请，拟筹82亿美元--消息

路透东京6月30日 - 据两位消息人士称，日本邮政控股公司 周二提交将本公司及旗下两家金融子公司在东京证券交易所(TSE)上市的申请，寻求筹资约1万亿(兆)日圆(82亿美元)。这将是日本近三十年最大的国有企业股票发售案。

日本邮政社长西室泰三上周曾表示，这三家公司将于6月30日向东证所提交同步首次公开发行(IPO)申请。

日本邮政及东证所发言人均拒绝置评。

这两家金融子公司分别为日本邮政银行(Japan Post Bank)和日本邮政保险(Japan Post Insurance)。

此次同步IPO将是继1987年日本电信电话(NTT) 之后日本最大的国企股票发行案，当时日本政府共发售价值约2.4万亿日圆的股票。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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