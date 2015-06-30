《路透晚报》--6月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：创新棚改融资体制推动政府购买，构建多元化实施主体--国务院

中国国务院最新发布意见称，要加快棚户区改造建设力度，目标2015—2017年改造各类棚户区住房1,800万套，同时创新融资体制机制，推动政府购买棚改服务，构建多元化棚改实施主体。

--中国经济：七大工程包至今年5月底累计完成投资3.1万亿元--发改委

中国国家发展改革委周二表示，截至今年5月底，七类重大工程包累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。

--欧洲政经：希腊外长对中国表示，希腊不会退出欧元区

根据中国外交部网站公告，希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)告诉中国驻希大使，希腊将不会退出欧元区。

--中国数据：财新传媒8月起接替汇丰与Markit合作发布中国PMI指标

中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。

--银行观点：三季度中国经济有望企稳，料GDP增长7%左右--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行国际金融研究所周二发布季度报告称，展望三季度，由于稳增长政策继续显效、资金约束有所缓解和去年基数较低等原因，中国经济有望企稳且小幅回升。预计三季度GDP增长7%左右，CPI上涨1.5%左右。

--银行观点：中国中小企业经营仍趋疲弱，二季度GDP增速将降至6.7%--渣打

渣打银行周二发布报告称，6月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）连续第三个月出现下滑。SMEI整体指数由5月的58.2降至57.3，各分项指数全面下滑。目前中小企业经营现状仍趋疲弱，预计二季度GDP增长将由一季度的7.0%进一步减速至6.7%。

【金融】

--中国金融：养老保险基金入市对股市影响将平缓和循序渐进--人社部

中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠周二表示，养老保险基金进入股市不可能很快达到投资比例的上限，对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。

--中国社保：总体费率仍偏高，正有计划有步骤推进降低费率--人社部

中国社会保险总体费率仍然呈现偏高的状态。人力资源和社会保障部发言人李忠周二表示，对于适时、适当地降低社会保险费率，正在有计划、有步骤地采取多种措施有序推进。

--中国个股：齐鲁银行借挂牌补充资本并抢得服务新三板企业的先机--董事长

位于山东省的城市商业银行--齐鲁银行周一正式挂牌新三板并定增15亿元人民币，成为新三板首家挂牌的银行与规模最大的挂牌公司。公司表示，挂牌新三版是齐鲁银行迈向全国性资本市场的重要步骤，同时也为服务新三版挂牌公司抢得先机。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作加量续降价，央行频频出手稳定市场预期

在上周末央行意外祭出降准降息的强力政策后，中国央行公开市场周二逆回购操作又加量降价，进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率再降20个基点(bp)至2.50%。尽管仍处半年末时点，但市场资金面已趋于宽松，央行此时仍坚持逆回购，主要意在稳定因股市下跌而较为脆弱的金融市场预期。

--中国债市动态：逆回购量增价跌现券收益率略降，供给忧虑等仍限制跌幅

中国央行公开市场周二逆回购操作量增且价跌，并推动银行间债市早盘现券收益率和利率互换(IRS)下滑，不过现券走势后劲不足，收益率降幅收敛，IRS则为短端领跌；此外国开债短端需求不错，但五年和七年稍弱，不过对二级市场影响暂有限。

--中国货币市场：资金利率普降半年末无虞，央行逆回购加量降价更添暖意

半年末最后一个交易日，中国银行间市场周二资金面整体偏松，主要回购利率继续下行，隔夜、七天加权利率降幅俱超15个bp(基点)。交易员称，降息降准利好发酵未完，又有今日央行公开市场逆回购放量并继续调降利率接力安抚市场，安度月末后，银行间流动性料将更趋乐观。

--中国新债：四川省下周二招标发行今年第二批一般地方债，金额500亿元

中国四川省财政厅周二公告，将于下周二(7月7日)招标发行今年其第二批一般地方债券，总额500亿元人民币，期限仍为三年、五年、七年和10年。

--新债招标：国开行七年增发债收益率偏高，10年符合预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债，中标收益率4.1594%高于预期；同时招标的10年期增发债收益率4.0822%，则接近预期；一、三和五年期中标利率则分别为2.64%、3.5122%和3.8404%。

--中国新债：国开行周五招标发行至多40亿元三年期Shibor浮息债

中国国家开发银行周二公告称，将于本周五(7月3日)招标发行不超过40亿元人民币Shibor基准浮息债，期限三年。这也是国开行自2013年12月19日后首度发行浮息金融债。

【外汇】

--中国外汇：一季度经常账户顺差756亿美元，国际储备资产减802亿美元

中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。

--中国外汇：5月国际货物和服务贸易顺差406亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周二公布，5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差406亿美元；其中货物贸易顺差588亿美元，服务贸易收入逆差183亿美元；1-5月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,310亿美元。

--中国汇市：人民币早盘小涨至一周高点但仍无方向，希腊违约担忧影响料有

人民币兑美元即期周二早盘随中间价小涨至一周高点。交易员表示，昨日人民币仅短暂跌破6.21元，凸显监管层维稳意图，早盘结汇盘趁势推高汇价。虽见希腊违约担忧引发G7货币波动，但人民币依旧持稳，受外围影响有限。

--离岸人民币：香港5月底人民币存款9,724亿元，按月增加1.8%

香港金融管理局（HKMA）周二称，截至今年5月底止，香港人民币存款为9,724亿元，按月增加1.8%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅，个股全面反弹

中国股市沪综指周二大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。短线看，在政策面暖风频吹，监管层护盘及“杠杆杀”暂告一段落之后，大盘短期底部已现，后市料震荡上行，但反弹力度有待观察。

--中国证券：目前市场主流三个场外配资系统客户资产总规模近5,000亿元

中国证券业协会周二表示，通过对场外配资活动的调查摸排，初步了解掌握了场外配资活动的基本状况和风险特征。据调研了解，目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行，三个系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元人民币。

--中国证券：国泰君安上调部分股票折算率，并相应下调融资保证金比例

近期一直在严控防风险的券商融资融券业务出现戏剧性变化，国内大型券商国泰君安证券周二刊登公告称，目前蓝筹板块的投资价值已逐渐显现，为引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司决定上调部分股票折算率，并相应下调融资保证金比例。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至83.1%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回升。经历近期的连续大挫，不少基金经理认为股市正在构筑阶段性的中期底部，可适当地逢低吸纳。

--中国股市：证监会称两融风险可控及配资风险释放，希望投资人增强信心

在降息降准利好刺激下，中国股市周一仍大幅下跌。中国证监会周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。

--中国保险：养老金投资股市投资比例将不高于30%，对市场影响料平缓

中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。

--香港新股：中国华融资产管理可能最快今天提出IPO申请--IFR