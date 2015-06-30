更正-国际油市：油价持于三周低点下方，希腊国内银行关闭进入第二天

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“4月15日”，非“6月5日”)
路透东京6月30日 - 原油期货周二盘旋在三周低点下方，投资者等待希腊局势的发展，此前希腊银行关闭，促使投资者回避高风险资产，布兰特原油期货月线有可能连续第二个月收低。
0624GMT时，布兰特原油期货 跌0.03美元，报每桶61.98美元，周一曾跌至62.01美元，为4月15日以来最低收位。该合约月线可能连续第二个月收低，6月下跌了近5.5%。
美国原油期货 跌0.14美元，报每桶58.19美元，昨日收低1.3美元，报每桶58.33美元，为6月8日以来最低结算收盘价。该期约月线可能连续第三个月收低，6月累计跌幅约为3.5%。
“希腊仍是关键，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示，“该题材看起来不会很快结束。”
Le Brun称，投资者还关注周四出炉的美国非农就业报告，以及伊朗核谈。
美国非农就业数据可能加强美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能在9月升息的看法。
根据周二公布的最终数据，亚洲5月进口的伊朗原油创今年最高，达每日120万桶。
Le Brun说，希腊情势仍是大多数商品市场投资者的最大担忧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/杜明霞；审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%