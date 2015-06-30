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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 17:01 BJT

更正-国际油市：油价持于三周低点下方，希腊国内银行关闭进入第二天

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“4月15日”，非“6月5日”)

路透东京6月30日 - 原油期货周二盘旋在三周低点下方，投资者等待希腊局势的发展，此前希腊银行关闭，促使投资者回避高风险资产，布兰特原油期货月线有可能连续第二个月收低。

0624GMT时，布兰特原油期货 跌0.03美元，报每桶61.98美元，周一曾跌至62.01美元，为4月15日以来最低收位。该合约月线可能连续第二个月收低，6月下跌了近5.5%。

美国原油期货 跌0.14美元，报每桶58.19美元，昨日收低1.3美元，报每桶58.33美元，为6月8日以来最低结算收盘价。该期约月线可能连续第三个月收低，6月累计跌幅约为3.5%。

“希腊仍是关键，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示，“该题材看起来不会很快结束。”

Le Brun称，投资者还关注周四出炉的美国非农就业报告，以及伊朗核谈。

美国非农就业数据可能加强美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能在9月升息的看法。

根据周二公布的最终数据，亚洲5月进口的伊朗原油创今年最高，达每日120万桶。

Le Brun说，希腊情势仍是大多数商品市场投资者的最大担忧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/杜明霞；审校 蔡美珍/艾茂林)

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