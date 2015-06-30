全球金市：金价下滑，因避险买盘温和且美元走强

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说：“让人奇怪的是避险买盘并未到来...或许在等到希腊违约波及到欧洲其它国家以及其它地区之后，黄金买盘会出现的。”

“金价可能在周日公投后大幅波动，”他说。

希腊距离对IMF的16亿欧元贷款构成违约仅仅有数个小时了。与债权人的谈判周末破裂，希腊总理呼吁在7月5日就援助计划举行公投。

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

尽管避险情绪弥漫市场，但金价还是削减了一部分周一的涨幅，MKS Group交易员表示，考虑到围绕希腊问题的动荡和不确定性，“贵金属今日的表现相对让人失望”。

虽然黄金通常被视为在金融和经济不确定时期的避险资产，但由此引发的涨势常常是短暂的。

对于美联储将在今年晚些时候加息的预期，也令金价在今年一直承受着压力。

ScotiaMocatta的分析师表示，技术面看，金价依旧保持低迷，可能测试1,163美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1176.35 -3.6 -0.31

现货银 15.7 -0.05 -0.32

现货铂金 1081.77 4.32 0.4

现货钯金 664.5 -1 -0.15

COMEX期金 1176 -3 -0.25

COMEX期银 15.625 -0.039 -0.25

汇率

欧元/美元 1.1173

美元指数 95.246

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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