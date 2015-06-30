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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 15:25 BJT

国际油市：5月亚洲进口伊朗原油创今年新高，核计划谈判进展动见观瞻

伊朗急于重拾因欧美制裁而丢失的市场份额。

“如果石油相关的制裁取消，伊朗将夺回出口市场份额，与其他OPEC成员国相竞争，”美国能源资料协会(EIA)分析师Alexander Metelitsa说。

今年1-5月，亚洲买家的购买量仅略多于100万桶/日。

5月，除中国外的所有买家都增加了对伊朗石油的购买，而中国进口量则触及四个月低位，因该国春季炼厂维修季导致整体原油进口下降。

日本政府数据周二显示，5月购买量较上年同期增加5%至190,924桶/日。据稍早发布的数据，韩国进口量接近翻倍。

印度的伊朗原油进口量较上年同期大增66%，至2014年3月以来最高位。而就在两个月前，印度从伊朗进口原油的数量为零，这是至少10年来首见。

浏览亚洲国家的伊朗原油进口图表，请点选 here

以下为亚洲国家5月及年内迄今的伊朗原油进口情况(单位：桶/日)

国家 15年5月 14年5月 同比变动(%)

中国 518,400 757,900 -31.6

印度 368,000 221,600 66.1

日本 190,924 181,892 5

韩国 128,041 67,230 90.5

总计 1,205,365 1,228,622 -1.9

国家 15年1-5月 14月1-5月 同比变动(%)

中国 573,100 646,856 -11.4

印度 203,100 303,600 -33

日本 188,649 168,870 11.7

韩国 119,395 121,868 -2

总计 1,084,244 1,241,194 -12.6 (完)

(编译 陈宗琦/艾茂林; 审校 王洋)

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