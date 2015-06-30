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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超517亿韩元

路透首尔6月30日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超517亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月30日 -51.7 83.5 -30.9

6月29日 -110.1 23.0 92.9

6月26日 59.1 -33.8 -16.9

6月25日 8.1 38.6 -31.9

6月24日 54.5 -14.8 -24.6

6月23日 -9.8 142.9 -118.1

6月22日 -123.3 26.1 104.8

6月19日 -283.6 190.4 111.7

6月18日 -262.1 258.3 1.4

6月17日 -153.6 92.4 63.7

6月16日 -314.9 120.3 187.0

6月15日 121.9 -137.4 11.7

6月12日 -84.4 -144.2 221.7

6月11日 -167.6 -96.8 254.1

6月10日 -197.8 -85.5 279.3

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本月以来 -1,049.7 -389.6 1,454.6

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今年以来 8,522.7 -8,899.1 251.4

---------------------------------------------- (完)

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