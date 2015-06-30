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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 15:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：1.1115-25区域似乎提供良好支撑

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* 日线图上一目均衡云区顶部今日略微下行，目前切入位为1.1115

* 日线图云区顶部昨天是一道关键水准，当时切入位在1.1139

* 55日移动均值在1.1125，亚洲盘昨天高点约为1.1115

* 鉴于欧元展现出的韧性，似乎可以逢低承接

* 整体现金仓位非常低，交易员普遍在使用期权。

(完)

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(编译 王兴亚；审校 白云)

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