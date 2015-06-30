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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:00 BJT

金属期市：LME期镍大跌8%，因上海期交所批准使用俄罗斯镍用于交割

但中国加大了对菲律宾更便宜的矿石以及镍铁的进口力度，5月份进口规模较上年同期增加一倍多。

新加坡一位交易商称，投机基金引领的期权相关抛压令下行走势加速。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍 一度触及每吨10,795美元，为2009年4月以来最低，随后扳回部分跌幅，下跌2.8%，至11,515美元。上海期交所期镍 挫跌5%，触及跌停。

与期镍同时推出的上海期交所期锡 收跌4%，交易商称这似乎与关联基金抛售有关。

镍价下跌正值希腊即将违约引发市场避险人气加重之时。

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

0707GMT，LME三个月期铜 跌0.2%，至每吨5,777美元。自一周前所及三个月低位5,642.50美元的反弹之势似乎已失去动力。上海期交所期铜合约 收盘基本持平，期锌 跌2%，期铝 和期铅 各下跌1%左右。

上海期交所期货跌势原因在于，投资者未能从中国政府上周的经济刺激举措中找到安慰。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/白云)

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