版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 15:49 BJT

《全球汇市》欧元全线走弱，受月底资金流动和希腊问题拖累

有交易商表示，对主要由进出口商推动的走势解读过度是不明智的，因多数投资者离场观望，看希腊危机如何进展。

目前许多市场人士寄望于希腊民众同意援助条件，让他们的政府重新回到谈判桌前。

但即便是这种状况也充满不确定性，希腊总理齐普拉斯周一暗示，如果希腊选民接受他曾拒绝的金援协议条件，他将辞职。

“许多市场人士已经对希腊违约的可能做出反应。但并不能担保市场会持续稳定下去。”法国兴业银行外汇主管Kyosuke Suzuki称。

一周期欧元兑美元期权隐含波动率 进一步涨至18%左右，周一尾盘为16.5%，这暗示交易员预期未来几天交投将更加震荡。

由于投资者仍然厌恶风险，日圆受到买盘支撑。

美元兑日圆 跌0.25%至122.22日圆，接近周一所及的五周低点122.11日圆。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1171 1.1235 -0.57 -7.65 1.2097

美元/日圆 122.13 122.53 -0.33 +2.05 119.68

欧元/日圆 136.40 137.68 -0.93 -5.78 144.77

美元/瑞郎 0.9306 0.9247 +0.64 -6.39 0.9941

英镑/美元 1.5715 1.5737 -0.14 +0.91 1.5573

美元/加元 1.2397 1.2400 -0.02 +6.71 1.1618

澳元/美元 0.7683 0.7673 +0.13 -5.94 0.8168

新西兰元/美元 0.6806 0.6849 -0.63 -12.71 0.7797

欧元/瑞郎 1.0395 1.0390 +0.05 -13.56 1.2026

欧元/英镑 0.7106 0.7146 -0.56 -8.37 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2140 9.2452 -0.34 -2.69 9.4688

美元/挪威克朗 7.9027 7.8556 +0.60 +5.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王洋/艾茂林/白云; 审校 蔡美珍/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐