韩国央行6月11日会议记录显示，货币委员会委员文宇植是唯一投票反对降息至1.50%的 成员，并且投票支持维持利率不变。他认为经济情况大致符合央行预期的成长路径，而且需 要更多时间观察MERS对企业的影响。 日本政府经济财政谘问会议(CEFP)成员高桥进表示，若日本央行扩大货币宽松，导致日 圆走弱及进口成本上升，对日本经济可能弊大于利。他表示，在日本央行的超宽松政策使贷 款成本维持在低位之际，政府必须为控制其庞大的公共债务打好基础。 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，央行应避免提早升息 ，而且未来降息与升息皆有可能。他表示，近期强劲的薪资数据并未改变他在今年稍早秉持 的观点，即过早收紧政策存在危险。他补充说，英镑升值对经济成长的拖累可能盖过薪资上 升的推动。 前美联储官员们及观察希腊危机最近转折的外部分析师们表示，希腊退出欧元区的导火 线可能被点燃，但美国所受的影响料将不大，不足以改变美联储9月升息的前景。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.0% 2015年6月28日降25基点 一年期贷款利率4.85% 2015年6月28日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.25% 2015年6月11日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11.5% 2015年6月15日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)