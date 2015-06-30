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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:06 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

韩国央行6月11日会议记录显示，货币委员会委员文宇植是唯一投票反对降息至1.50%的
成员，并且投票支持维持利率不变。他认为经济情况大致符合央行预期的成长路径，而且需
要更多时间观察MERS对企业的影响。 
    
    日本政府经济财政谘问会议(CEFP)成员高桥进表示，若日本央行扩大货币宽松，导致日
圆走弱及进口成本上升，对日本经济可能弊大于利。他表示，在日本央行的超宽松政策使贷
款成本维持在低位之际，政府必须为控制其庞大的公共债务打好基础。 
    
    英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，央行应避免提早升息
，而且未来降息与升息皆有可能。他表示，近期强劲的薪资数据并未改变他在今年稍早秉持
的观点，即过早收紧政策存在危险。他补充说，英镑升值对经济成长的拖累可能盖过薪资上
升的推动。 
    
    前美联储官员们及观察希腊危机最近转折的外部分析师们表示，希腊退出欧元区的导火
线可能被点燃，但美国所受的影响料将不大，不足以改变美联储9月升息的前景。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率13.75%                2015年6月3日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.0%     2015年6月28日降25基点
             一年期贷款利率4.85%            2015年6月28日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.25%              2015年6月11日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.25%                2015年6月2日降25基点
             附卖回利率6.25%                2015年6月2日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.00%                  2015年6月18日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11.5%        2015年6月15日降100个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 高琦 审校 蔡美珍)

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