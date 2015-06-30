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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 16:06 BJT

标题新闻：意大利5月经季节调整失业率维持在12.4%不变，略高于路透调查预估中值12.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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